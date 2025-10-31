Slušaj vest

Milorad Dodik se oglasio na svom X nalogu i poručio, povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu, koja je potresla srpski narod — bez obzira gde živi — da se Republika Srpska i ovog puta, zajedno sa Srbijom, sa tugom i poštovanjem priseća stradalih.

- Sutra se navršava tužna godišnjica tragedije u Novom Sadu, koja je potresla čitav srpski narod, bez obzira gde živi. Republika Srpska se i ovog puta, zajedno sa Srbijom, s tugom i poštovanjem priseća stradalih - napisao je Dodik na svom X nalogu i dodao: 

- Srbija je prethodnih godina postala ekonomski i politički snažna. Želim joj jedinstvo, stabilnost i sigurnost — i u svom bolu, i u svojoj snazi.

