Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je, u današnjem obraćanju, pozvao sve na dijalog.

"Sutra ne treba da bude dan koji će da nas razdire, već da nas ujedini u tuzi. Posle sutrašnjeg dana, hajde da pokušamo još jednom sa dijalogom u društvu. Oni koji žele da protestuju mogu to i da nastave, ali sa više poštovanja prema svojim sunarodnicima neistomišljenicima. Još jednom pozivam one koji protestuju da učestvuju u debatama, ne kroz ultimatume, već kao deo razgovora", rekao je Vučić i dodao: