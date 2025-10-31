POSLE SUTRAŠNJEG DANA HAJDE DA PROBAMO SA DIJALOGOM! Vučić: Još jednom pozivam one koji protestuju da sednu za sto
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je, u današnjem obraćanju, pozvao sve na dijalog.
"Sutra ne treba da bude dan koji će da nas razdire, već da nas ujedini u tuzi. Posle sutrašnjeg dana, hajde da pokušamo još jednom sa dijalogom u društvu. Oni koji žele da protestuju mogu to i da nastave, ali sa više poštovanja prema svojim sunarodnicima neistomišljenicima. Još jednom pozivam one koji protestuju da učestvuju u debatama, ne kroz ultimatume, već kao deo razgovora", rekao je Vučić i dodao:
"Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svetu. Događaju se tektonske promene. I mi na sve to moramo da pružimo najbolji odgovor, zajedno i ujedinjeno. Uprkos svemu, Srbija će opstati, u to ne sumnjam, ali da li će napredovati - to zavisi od svih nas. Imaćemo manje energije koju ćemo da upotrebimo za rast naše zemlje".