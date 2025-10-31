Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i, između ostalog, poručio da želi da sutrašnji dan prođe mirno.

Sutra je godišnjica tragedije u Novom Sadu, kada je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

- Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih, jedan život. Svako od njih, član porodice, član zajednice našeg društva i naše države, koja je od tada uzburkana i uzdrmana — 16 nevinih duša koje ništa nisu zgrešile, koje su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli, našle pod nadstrešnicom železničke stanice u Novom Sadu - rekao je na početku predsednik.

Kako je istakao, sutra će otići u crkvu gde će zapaliti sveću za svakog od njih.

- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam. Za žrtve i njihove porodice, molim vas i hajde da iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima - rekao je i dodao:

Foto: Pritnscreen/TV Pink

- Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi od nas pravili su velike greške, uključujući i mene. Pokazalo je veliki bes. Sprovodili su nasilje nad tuđom imovinom. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, demonstrantima i drugim ljudima. Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar.

Posebno je istakao da mu je istinska želja da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem.

- Istinska pravda mora biti zadovoljena, ali ne na ulicama.

Sve o govoru predsednika Vučića, možete pročitati OVDE.