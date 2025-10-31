MOJA ISTINSKA ŽELJA JE DA SUTRAŠNJI DAN PROĐE MIRNO! Predsednik Vučić: Istinska pravda mora da bude zadovoljena, ali ne na ulicama!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima i, između ostalog, poručio da želi da sutrašnji dan prođe mirno.
Sutra je godišnjica tragedije u Novom Sadu, kada je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.
- Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih, jedan život. Svako od njih, član porodice, član zajednice našeg društva i naše države, koja je od tada uzburkana i uzdrmana — 16 nevinih duša koje ništa nisu zgrešile, koje su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli, našle pod nadstrešnicom železničke stanice u Novom Sadu - rekao je na početku predsednik.
Kako je istakao, sutra će otići u crkvu gde će zapaliti sveću za svakog od njih.
- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam. Za žrtve i njihove porodice, molim vas i hajde da iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima - rekao je i dodao:
- Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi od nas pravili su velike greške, uključujući i mene. Pokazalo je veliki bes. Sprovodili su nasilje nad tuđom imovinom. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, demonstrantima i drugim ljudima. Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar.
Posebno je istakao da mu je istinska želja da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem.
- Istinska pravda mora biti zadovoljena, ali ne na ulicama.
Sve o govoru predsednika Vučića, možete pročitati OVDE.
