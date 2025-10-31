PLANIRALI IZAZIVANJE VELIKIH NEREDA I DRŽAVNI UDAR: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom hapšenja Bačulova - BAR JOŠ JEDNA OSOBA UČESTVOVALA
Povodom hapšenja Miše Bačulova i njegovog saučesnika, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu. Podsetimo, njih dvojica, kao i još bar jedno lice, sumnjiče se da su planirali da lažiraju trovanje Bačulova i da za to optuže predsednika Aleksandra Vučiča i vrh države u cilju eskalacije nasilja
"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:
"Sumnja se da su oni od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno Bačulov bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji".
"Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje", zaključuje se u saopštenju.