Slušaj vest

Povodom hapšenja Miše Bačulova i njegovog saučesnika, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu. Podsetimo, njih dvojica, kao i još bar jedno lice, sumnjiče se da su planirali da lažiraju trovanje Bačulova i da za to optuže predsednika Aleksandra Vučiča i vrh države u cilju eskalacije nasilja

"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:

Uhapšen Miša Bačulov, planirao lažno trovanje  Izvor: MUP/VJT BG

"Sumnja se da su oni od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno Bačulov bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji".

"Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje", zaključuje se u saopštenju.

Ne propustitePolitikaOVAJ GOVOR PREDSEDNIKA MORATE DA PROČITATE: Vučić iz srca o žrtvama pada nadstrešnice, greškama, i kako da se svi ujedinimo u miru i sprečimo krv na ulicama
Aleksandar Vučić
Politika"TO JE BILO ALIBI ZA UBISTVO VUČIĆA!" Brnabić o hapšenju Miše Bačulova i obeležavanju tragedije u Novom Sadu: Vučić je poslao 5 važnih poruka!
Screenshot 2025-10-31 182443.jpg
PolitikaOVO JE MESTO GDE JE MIŠA BAČULOV HTEO DA SE OTRUJE Udaljeno samo 100 metara od Kliničkog centra u Novom Sadu, TU MU RADI ŽENA: "Odmah bi mu ukazali pomoć" FOTO
Miša Bačulov
Politika"LEKAR PREDLAŽE RICIN, ZA DAN, DVA SE UMIRE" Bačulov bio spreman na SVE da sprovede svoj ZLOČINAČKI plan protiv države: "Nešto se smućka, 3 evra recimo" (VIDEO)
Screenshot 2025-10-31 160020.png