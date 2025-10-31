Slušaj vest

Miša Bačulov je danas uhapšen zbog plana da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva i planiranja državnog udara.

Specijalna emisija TV Pink, Prva TV, Informera i Studija B, emituje se sa dokazima kako je blokader Bačulov planirao da lažira trovanje i optuži predsednika Vučića za trovanje i izazove krvoproliće i građanski rat.

Gosti emisije su bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, novinari Dragan J. Vučićević, Gordana Uzelac, Ivana Vučićević, Milomir Marić i biznismen Branko Babić.

Specijalna emisija Foto: Pink

- Ovo su zlikovci, ljudi koji su spremni da unište državu i izazovu masovnu pogibiju - rekao je urednik Informera, Vučićević i dodao:

- Oni bi time izazvali građanski rat!

Ivana Vučićević je rekla da građani mogu da vide kako bi izgleda Srbija da je blokaderi vode.

- Ovo sve je protiv države i svog naroda - složila se Gordana Uzelac.

Obraćanje odbornika SNS

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS, dr Uglješa Mrdić obratio se građanima ispred Skupštine Srbije.

- Ja sam odlučio da krenem u štrajk glađu jer je dosta bilo više! Da stane ovo ludilo od blokada i da se utvrdi prava istina o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Željni su da tužilaštvo konačno radi svoj posao. Mislim na državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal. Da budu uhapšeni i procesuirani oni koji su odgovorni za pad nadstrešnice - rekao je Mrdić i dodao:

- Prezentovali smo juče sve dokaze. Svi dokazi su predati. Direktna je odgovornost Nebojše Bojevića i Milutina Miloševića. Željan je ovaj narod da tužilaštvo radi svoj posao. A ne da tužilaštvo štiti blokadere, teroriste i da štiti odgovorne za strašnu tragediju koja je dovela do smrti 16 ljudi. A ja sam odlučio večeras da krenem u štrajk glađu. Jer dosta je. Dosta je više ovoga što rade Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić. Dosta je više ove nepravde. Dosta je da budu zaštićeni Nebojša Bojović i Milutin Milošević, a da se hapse ni krivi ni dužni funkcioneri i bivši ministri Srpske napredne stranke i bivši direktori.

Uglješa Mrdić Foto: Pink

- Bačulov nije fanatik, našli su usijanu glavu - rekao je Marić i dodao da je "marioneta".

- Najvažniji im je čovek bez mozga, jer tada mogu da od njega prave šta god hoće.

Specijalna emisija Foto: Prva Tv

Prvi snimak: "Je l' se nalazi to u krvi toksikološki"

Na prvom snimku koji je emitovan se vidi Bačulov koji ulazi kroz kapiju i nosi paket, a zatim izlazi sa nekim i razgovara.

- Mišo, jel me slušaš dobro. Možeš da rikneš. Da li ti je to ideja. Zato moram da zovem toksikologa, da nam nabave neke stvarčice. Rekao si da ćeš da popiješ nešto. Ako daš u venu to se vidi - rekao mu je sagovornik.

- Ne ne, mora biti negde blizu bolnice. Koliko vremena treba - pitao je Bačulov.

- Ne znam, ne znam, ne znam vreme razgradnje lekova.

- Koja je reakcija - pitao je Bačulov.

- Katastrofa, grčevi abdominalni. Nemaš penu, može da ti se sloši da izgubiš svest. Zato ti treba adrenalin u blizini, anti-šok terapija. Mozgao sam o tome dve nedelje, mnogo su bitne stvari. Ti razmisli.

- Jel se nalazi to u krvi toksikološki - pitao je Bačulov.

Ovako je Bačulov dogovarao da ga otruju! Izvor: Informer TV

- Da da, ali šta ćeš ako zaglaviš na respiratoru. Ako te planiraju, šta ako stvarno imaju nekog doktora koji će da prođe. Ubacio si mi paranoju u glavu. Ako ti imaš informacije, meni je frka da te ne ubijem. Pazi, postavio si se kao centralna figura, gde ti je Štimac, gde su svi. Ozbiljan haos se sprema tamo prvog. Moje ti je da razmisliš debelo. Niko ne može da ti garantuje da to neće da ti škodi. A ako te sje*e, šta smo uradili. A u očima paranoje I svašta nešto, to ti kažem još. Sutra se nalazim sa toksikologom, ne smem da ti kažem ime, ne želim da ti kažem ime. Jer nemaš ti lek legalan, ja mogu da ti dam kroz krv, ali to može da izazove halucinacije - rekao je sagovornik Bačulova.

Bačulov se interesovao da li otrov može oralno da se unese.

- Ne može brate, tebi treba ono što si hteo, grčevi, da preblediš. A ja ne mogu da ti garantujem, ne znam dozu. Ako ti dam malu dozu, ispašćeš smešan. Najlakše mi je da ti roknem u venu. Jedan kroz jedan, i dam ti neke ozbiljne lekove, a ako vide to ispašćeš narkoman.

- Da ispadne ili to, ili samo da su hteli da me sklone sa ovoga, nečim da me onesposobe - kazao je Bačulov dok se smejao.

- Počela je da me hvata paranoja, ali sada moraš da sedneš da pričaš sa familijom. Evo najiskrenije ti govorim, kao brat sa bratom - rekao je sagovornik Bačulova, na šta mu je ovaj odgovorio:

- Znam, meni je Kaća već u paranoji već dugo - rekao je Bačulov, na šta je sagovornik dodao "Da ne rokneš".

- Da se nadamo najboljem brate. Čujemo se sutra ujutru, ili večeras.

Foto: Informer

Sve o obraćanju predsednika Vučića o godišnjici tragedije u Novom Sadu, pročitajte klikom na naš tekst.

Oglasilo se Više javno tužilaštvo o planiranju izazivanja velikih nereda i državnog udara.