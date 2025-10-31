Slušaj vest

Nema odmora za grupu Srba koji su sa Kosova u Metohije krenuli peške u Novi Sad, kako bi na velikom narodnom skupu — koji će biti za desetak dana — pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Nakon što su danas stigli u selo Katrga, večeras su spektakularno dočekani u Preljini gde je bilo preko 1.500 ljudi.

- Divno, zaista, veliki broj građana dočekao je u Čačku našu braću sa Kosova i Metohije, koji pešače ka Novom Sadu u znak podrške državi Srbiji, predsedniku Srbije i normalnom životu. Treba da podsetimo sve građane da ovo nije prvi put da naša braća sa Kosova i Metohije odlučuju da se upuste u ovakav poduhvat ne samo u aprilu ove godine, nego, čini mi se, i 2019. godine, pred veliki narodni skup. Tada su im se mnogi podsmevali, oni isti koji danas kopiraju njihov primer. I zato treba da ostane zabeleženo da su se oni prvi odlučili na takav poduhvat - kazao je za RINU Marko Parezanović.

Sa žuljevima, ali hrabro do cilja!

Dodaje da je još važnije da se podsetimo da narod sa Kosova i Metohije dolazi iz mesta koje je danas, možda, najteže za život u celoj Evropi, ako izuzmemo ratna područja.

- Suočavaju se sa ogromnim izazovima, pod velikom represijom, a niko nikada nije odlučio da se za njih zauzme. Organizuju se protesti, pišu se pisma Briselu, Strazburu, Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu; organizuju se skupovi za Palestinu, Ukrajinu, Srebrenicu, ali nikada za srpski narod na Kosovu i Metohiji - kaže Parezanović.

Iako umorni i sa žuljevima na nogama hrabri mladići sa Kosova koji već danima pešače poručuju da nema odustajanja i da idu spremno do cilja — na veliki narodni skup u Novom Sadu.

- Osnovna poruka koju danas šaljemo jeste poruka jedinstva. Hoćemo da živimo u miru i da čuvamo svoju zemlju - rekao je Mladen Marković.

Podsetimo, 60 Srba je u sredu krenulo iz Rudnice na put dug 315 kilometara, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova i Metohije — Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zibinog Potoka.