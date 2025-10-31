Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, prema ekskluzivnim saznanjima naše redakcije napravila je haos nakon današnjeg hapšenja Miše Bačulova i jednog lica osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka, u akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda.

Kako nezvanično saznajemo, Dolovac je telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom SaduBranislava Lepotića a zatim i tužiteljku Tatjanu Lagumdžiju, tražeći objašnjenje zbog čega njoj nije javljeno za hapšenje.

- Dolovac je vikala preko telefona i govorila: Zašto niko nije javio za hapšenje - otkriva naš izvor.

On dodaje i da je njeno ponašanje postalo nesnosno kada je saznala da je akciju BIA i UKP koordiniralo Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno da istragu poznatog blokadera neće kontrolisati tužioci koje kontroliše Dolovac, odnosno strani faktor i da je pitanje šta bi se u međuvremenu sve moglo saznati, odnosno i kakve su veze odmetnutog dela tužilaštva sa blokaderima.

Izvor blizak Vrhovnom tužilaštvu navodi da je vrhovna tužiteljka bila „iznenađena i nezadovoljna“ zašto nije Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nego Više javno tužilaštvo u Beogradu i kako nisu znali za akciju unapred, i da je izričito zahtevala detaljan izveštaj o svemu.

Nešto kasnije Više javno tužilaštvo je izdalo saoštenje i navelo da je delo izvršeno na teritoriji grada Beograda, a Bačulov uhapšen u Novom Sadu, kada je Zagorki postalo jasno zašto nije VJT Novi Sad.