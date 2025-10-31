Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, prema ekskluzivnim saznanjima naše redakcije napravila je haos nakon današnjeg hapšenja Miše Bačulova i jednog lica osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka, u akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda.

Kako nezvanično saznajemo, Dolovac je telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom SaduBranislava Lepotića a zatim i tužiteljku Tatjanu Lagumdžiju, tražeći objašnjenje zbog čega njoj nije javljeno za hapšenje.

- Dolovac je vikala preko telefona i govorila: Zašto niko nije javio za hapšenje - otkriva naš izvor.

On dodaje i da je njeno ponašanje postalo nesnosno kada je saznala da je akciju BIA i UKP koordiniralo Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno da istragu poznatog blokadera neće kontrolisati tužioci koje kontroliše Dolovac, odnosno strani faktor i da je pitanje šta bi se u međuvremenu sve moglo saznati, odnosno i kakve su veze odmetnutog dela tužilaštva sa blokaderima.

Izvor blizak Vrhovnom tužilaštvu navodi da je vrhovna tužiteljka bila „iznenađena i nezadovoljna“ zašto nije Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nego Više javno tužilaštvo u Beogradu i kako nisu znali za akciju unapred, i da je izričito zahtevala detaljan izveštaj o svemu.

Nešto kasnije Više javno tužilaštvo je izdalo saoštenje i navelo da je delo izvršeno na teritoriji grada Beograda, a Bačulov uhapšen u Novom Sadu, kada je Zagorki postalo jasno zašto nije VJT Novi Sad.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPLANIRALI IZAZIVANJE VELIKIH NEREDA I DRŽAVNI UDAR: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom hapšenja Bačulova - BAR JOŠ JEDNA OSOBA UČESTVOVALA
miša bačulov hapšenje
Politika"TO BI BIO ALIBI ZA UBISTVO VUČIĆA!" Brnabić o hapšenju Miše Bačulova i obeležavanju tragedije u Novom Sadu: Predsednik je poslao 5 važnih poruka!
Screenshot 2025-10-31 182443.jpg
PolitikaOVAJ GOVOR PREDSEDNIKA MORATE DA PROČITATE: Vučić iz srca o žrtvama pada nadstrešnice, greškama, i kako da se svi ujedinimo u miru i sprečimo krv na ulicama
Aleksandar Vučić
PolitikaOVO JE MESTO GDE JE MIŠA BAČULOV HTEO DA SE OTRUJE Udaljeno samo 100 metara od Kliničkog centra u Novom Sadu, TU MU RADI ŽENA: "Odmah bi mu ukazali pomoć" FOTO
Miša Bačulov