Gradski odbornik i jedan od ekstremnijih blokadera Miša Bačulov uhapšen je nakon što je otkriven potpuno apsurdan, ali izuzetno opasan plan koji je spremao. Sve to dokazuju video snimci.

Bačulov je nameravao da inscenira sopstveno trovanje, a da za to optuži vlast! Planirao je da popije malu dozu toksina ricin koji bi mu izazvao sve simpotme. Na snimku se dogovara sa jednim medicinskim radnikom kako da nabave otrov i da izvede samotrovanje, i u jednom trenutku se raspituje za veštačku komu i izgovara rečinicu:“Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali, ali da preživim“.

Policija je uhapsila i njegovog pomagača D.C. S kojim ciljem je ovo hteo da uradi i šta bi inscenirano trovanje trebalo da izazove?

Gosti Usijanja koji su govorili na ovu temu bili su: Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost i Milan Petričković, profesor na FPN.

Priprema nasilne promene ustavnog poretka

- Opozicija priprema sutra nasilje, to su pripremali i za Vidovdan i 15. mart. Setimo se napada na prostorije SNS-a, zatim pucanja vatrenim oružjem, zatim dogodio se teroristički napad ispred Skupštine Srbije. On je prošle godine prosuo fekalije na gradskom trgu u Novom Sadu, gde je mogao da otruje stotinu ljudi, on je već imao nasilne događaje, privođenja i tako dalje. On pregovara sa lekarom o ricinu. To je najjači otrov koji postoji. Masovno je upotrebljavan u ratu i pre njega jer se dobija iz biljke koja sme da se gaji. Da je Bačulov uzeo ricin, on bi umro. Savetujem svima: bolje da sutra ne idu na te skupove u Novi Sad. Bačulov je uhapšen, ali pitanje je gde je otrov, možda kod njegove supruge ili kod lekara - kaže Bakarec i dodaje:

- Oni će sutra pokušati da izvedu nasilnu promenu ustavnog poretka i građanski rat. Jedna od glavnih država koja napada Srbiju ovih 12 meseci je Hrvatska. Miša Bačulov je pet dana pre toga bio u Hrvatskoj. Pre nedelju dana je bio sa celom porodicom tamo; kada se vraćao u Srbiju, žalio se njihovim medijima. Hrvatska je jedan od većih proizvođača ricina. Možemo sumnjati da je Hrvatska opskrbila ovog teroristu pištoljima. Da ja putujem u Novi Sad, zabrinuo bih se za sebe.

Petričković kaže da se radi o jednom umreženom sistemu po kom blokaderi planiraju rušenje države:

- Sve ovo vreme, otkako traju protesti, imamo različite kreacije ove vrste. Videli smo sada dokumentovan obrazac po kome se radi. Po ovom principu je i izmišljen dečak koji je ubijen. Zatim izmišljene priče o silovanju studentkinje. Ovo je odlično, jer će sada ljudi videti šta druga strana radi. Da nisu 15. marta pohapšeni politički aktivisti, koji se sada nalaze u Hrvatskoj, ko zna šta bi bilo. Ovo je trebalo da ima neku dodatnu energiju koja će razjariti stanovništvo - kaže Petričković i dodaje:

- Žele da masu usmere protiv države i predsednika. Dobro je što je to presečeno hapšenjem. Ovo se ne radi bez umreženog sistema i mora se otkriti ko još stoji iza ovog plana. Smatram da službe države neće javno reći mnogo o mnogim aspektima, a sigurno postoje kanali koji su sprečeni. Kombi sa bejzbol palicama i biber sprejevima pronađen je kod studenata iz Novog Pazara.

Cilj i namera trovanja

Oberknežev kaže da je cilj trovanja bio da država bukne, te da se vlast osvoji nas ulicama, kako bi se krenulo na jednu ličnost:

- Veoma je dobro što je ovo izašlo na videlo, dokumentovano je fantastično. Pogledajte N1, oni ne objavljuju zbog čega je uhapšen. To je neverovatno. Ovo nije pripremano zadnjih 2 nedelje, već mesecima i svaki put je trebalo nešto da se desi kako bi imali svoj završni čin. Celokupnih godinu dana možemo podeliti u nekoliko faza. Oni znaju da ako sutra nešto ne uspeju, neće imati za šta više da se uhvate - kaže Oberknežev i dodaje:

- Zbog čega u toku dana dva puta ide tišina u 16 minuta? U 19:52 treba da bude tišina druga? Zbog čega, to je duboka noć već? Mislim da su mirni skupovi bili samo šarena laža za ove nasilne koji će se sutra dogoditi. Samo su želili da skupe ljude. Mislim da Miša Bačulov nije sam u ovome. U snimku se jasno napominje "Reci mi da ti sutra donesem ili ne?", tako da su službe veoma dobro uradile svoj posao. On se ovde na snimku dvoumio, samo se brinuo da li će da preživi, a nije se pitao da li će Srbija preživeti. Sve što smo govorili ovih 12 meseci, sve smo bili u pravu.

