Slušaj vest

Prva žena gradonačelnik Beograda Slobodanka Gruden preminula je u 86. godini.

Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet. U službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata.

Bila je i predsednica Crvenog krsta Srbije a u toku profesionalne karijere nalazila se i na funkcijama potpredsednice Sekcije za transfuziologiju u Srpskom lekarskom društvu, predsednice Stručne komisije za transfuziologiju pri Ministarstvu zdravlja Srbije, načelnice Službe za transfuziju KBC Zemun.

Odlikovana je Ordenom rada a dobitnica je i Zlatne značke Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije i Zlatnog znaka jugoslovenskog Crvenog krsta.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePolitikaDOLOVAC NAPRAVILA HAOS U TUŽILAŠTVU ZBOG HAPŠENJA BAČULOVA? Iznervirana jer istragu vodi VJT u Beogradu
Miša Bačulov Zagorka Dolovac.jpg
Politika"NOGE SU NAM UMORNE I U ŽULJEVIMA, ALI KAD VIDIMO OVO - DOBIJEMO KRILA!" Preko 1.500 ljudi u Preljini dočekalo Srbe sa Kosova koji pešače do Novog Sada (FOTO)
1761933706_cacak-kim-podrška-vucic-fotorina1owyr.jpg
PolitikaPLANIRALI IZAZIVANJE VELIKIH NEREDA I DRŽAVNI UDAR: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom hapšenja Bačulova - BAR JOŠ JEDNA OSOBA UČESTVOVALA
miša bačulov hapšenje
Politika"TO BI BIO ALIBI ZA UBISTVO VUČIĆA!" Brnabić o hapšenju Miše Bačulova i obeležavanju tragedije u Novom Sadu: Predsednik je poslao 5 važnih poruka!
Screenshot 2025-10-31 182443.jpg