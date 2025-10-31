Slušaj vest

BEOGRAD - Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić obratio se javnosti ispred Skupštine Srbije povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu, nakon što je juče izjavio da je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminaldostavio dokaze protiv Milutina Miloševića i Nebojše Bojovića.

Ovim povodom, Mrdć je pozvao tužilaštvo da procesuira odgovorne i najavio je štrajk glađu zbog, kako je rekao, nepravde i nereagovanja nadležnih organa.

- Građani Srbije su se okupili ovde večeras zato što su oni željni pravde. Željni su da stane ovo ludilo od blokada i da se utvrdi prava istina o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Željni su da tužilaštvo konačno radi svoj posao. Mislim na državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal. Da budu uhapšeni i procesuirani oni koji su odgovorni za pad nadstrešnice. Prezentovali smo juče sve dokaze. Svi dokazi su predati. Direktna je odgovornost Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića - rekao je Mrdić.

Mrdić je najavio da kreće u štrajk glađu.

- Željan je ovaj narod ovde okupljen, i hvala im što su došli u ovolikom broju, da tužilaštvo radi svoj posao. A ne da tužilaštvo štiti blokadere, teroriste i da štiti odgovorne za strašnu tragediju koja je dovela do smrti 16 ljudi. A ja sam odlučio večeras da krenem u štrajk glađu. Jer dosta je. Dosta je više ovoga što rade Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić. Dosta je više ove nepravde. Dosta je da budu zaštićeni Nebojša Bojović i Milutin Milošević - rekao je.

Istakao je da je dosta da se hapse ni krivi ni dužni funkcioneri i bivši ministri Srpske napredne stranke i bivši direktori.

- Kad se neko hapsi samo zato što je član Srpske napredne stranke... Moj je zadatak i obaveza, moralna, ljudska i politička i kao deo zakonodavne vlasti, kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i narodni poslanik da sa narodom, sa vama, sa medijima, sa okupljenim građanima podelim istinu. A istinu sam juče predao u tužilaštvo. Istina je u punoj torbi dokaza. Dakle, dokazi su predati. Sada, ako tužilaštvo sada ne postupi, to znači da ih štiti. A štiti ih. Ovo je zadnji apel, zadnji poziv tužilaštvu da se probude i da rade svoj posao. Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić, ovi u višem tužilaštvu u Novom Sadu. Radite svoj posao. Pogledajte šta ste napravili da sada najveći broj građana Srbije zna da pravosuđe u Srbiji ne funkcioniše kako treba i što se tiče suda, a naročito što se tiče tužilaštva.

- Zato ja krećem u štrajk glađu. Debelo su plaćeni za svoje funkcije. Jednostavno, ovim činom stajem u odbranu pravde. Stajem u odbranu istine o žrtvama. I saosećam u bolu sa porodicama kojima je najteže, koje su izgubile svoje bližnje. Sutra je 1. novembar. E, zato sad krećem u štrajk glađu - rekao je Mrdić ispred Skupštine Srbije.

Podsetimo, Uglješa Mrdić izjavio je juče da je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) dostavio dokaze u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu protiv bivšeg izvršnog direktora kompanije Infrastrukture železnice Srbije Milutina Miloševića i bivšeg predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnice Srbije Nebojše Bojovića.

Mrdić je novinarima ispred zgrade Specijalnog suda rekao da je dostavio sve ugovore koji, kako je rekao, potvrđuju odgovornost Miloševića i Bojovića.