Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oprostio se od Slobodanke Gruden, prve žene gradonačelnika Beograda

"Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici, koju sam posebno poštovao i cenio, prvoj gradonačelnici Beograda, Slobodanki Gruden, našoj dragoj Ljalji", napisao je Dačić na Instagramu.

Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet, a u službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Prema pisanju medija, objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata.

Ne propustitePolitikaUMRLA SLOBODANKA GRUDEN: Preminula prva žena gradonačelnik Beograda
Slobodanka Gruden.jpg