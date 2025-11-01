Slušaj vest

Patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Vučić se juče obratio javnosti povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.

- Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih, jedan život. Svako od njih, član porodice, član zajednice našeg društva i naše države, koja je od tada uzburkana i uzdrmana. 16 nevinih duša koje ništa nisu zgrešile, koje su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli, našle pod nadstrešnicom železničke stanice u Novom Sadu.

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će otići u crkvu da se pomoli Bogu i zapali sveću za svakoga od njih.

- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam.

Rekao je da su mnogi u našem društvu pravili greške prethodnih godinu dana, uključujući i njega.

- Šok usled tog događaja prouzrokovao je to da su mnogi ljudi pokazali nečuveni bes, da su klevetali, kršili pravila, provodili nasilje nad drugima i tuđom imovinom, pokušavali da unište nit našeg društva i osnovne vrednosti koje nas kao narod povezuju. Kao što su neki pokazali bes, u nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari zbog kojih mi je žao što sam ih izgovorio, kako u studentima, tako i demonstrantima i drugim ljudima sa kojima se nisam slagao.

Izvinio se zbog svih grešaka, i izrazio želju da se danas svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili uradio.