Oni su u Crkvu svetih Joakima i Ane kod Preljine došli sa sunarodnicima iz Kraljeva, Raške i Čačka.

Pešaci sa Kosova i Metohije u Preljini Foto: Kurir

Potom su nastavili svoj put ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a pored pešaka iz Raške i Kraljeva, jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana.

Na ovaj način oni žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.

