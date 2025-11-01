Srbi sa Kosova i Metohije koji već četvrti dan pešače ka Novom Sadu danas su u ckrvi u Preljini zapalili sveće i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.
Šalju poruku jedinstva i sloge
SRBI SA KiM KOJI PEŠAČE KA NOVOM SADU ODALI POŠTU STRADALIMA U PADU NADSTREŠNICE: Pomolili se i zapalili sveće u hramu u Preljini, pa nastavili težak put
Oni su u Crkvu svetih Joakima i Ane kod Preljine došli sa sunarodnicima iz Kraljeva, Raške i Čačka.
Pešaci sa Kosova i Metohije u Preljini Foto: Kurir
Potom su nastavili svoj put ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a pored pešaka iz Raške i Kraljeva, jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana.
Na ovaj način oni žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.
