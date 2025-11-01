Slušaj vest

- Studenti u Banjaluci nisu osetili potrebu da se okupe zbog Šmitovog nasilja, korupcija u Bosni i Hercegovini ih je ostavila ravnodušnim, a nije ih zabrinulo ni što je Skupština Republike Srpske povukla sopstvene odluke. Ako se studenti u Banjaluci okupljaju protiv vlasti u Srbiji treba da znaju da se okupljaju za one koji kažu da je u Srebrenici bio genocid, a da je Republika Srpska genocidna tvorevina koju treba ukinuti. Oni koji su ih organizovali mogli su da ih pošalju i da šetaju sa studentima iz Novog Pazara, i da zajedno kažu šta misle o Hristu a i da " j... srpsku vladu". Dragi banjalučki studenti ako vam nešto nije jasno pitajte hiljade kolega iz Srbije koji su se prebacili na Univerzitet u Banjaluci da bi sačuvali godinu koju su im otele blokade. Poselamio vas sve Naser Orić - poručio je Vulin.

