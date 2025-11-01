Na blokaderskoj televiziji N1 jedan od blokadera briljirao je u razgovoru s reporterkom.
ne zna ni gde je poš'o
KO JE SADA ĆACI?! Težak blam blokadera na N1: "Idemo da odamo POŠAST stradalima" (VIDEO)
Slušaj vest
"Hajde da poslušamo šta su nam bajkeri rekli neposredno pred sam polazak i kako je njihov polazak izgledao", rekla je reporterka.
Potom su pustili prilog gde se blokader žestoko izblamirao.
"Idemo da odamo POŠAST", rekao je on.
Razlika između reči pošast i počast, kako je trebalo da kaže je velika. Pošast označava opasnu zaraznu bolest, epidemiju, pogotovo kod životinja. A počast je izražavanje poštovanja. Ali to je izgleda sve isto za blokadere.
Kurir Politika
Reaguj
Komentariši