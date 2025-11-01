Slušaj vest

Naime, novinarka je najavila izjavu bajkera koji je krenuo iz Beograda u Novi Sad na skup.

"Hajde da poslušamo šta su nam bajkeri rekli neposredno pred sam polazak i kako je njihov polazak izgledao", rekla je reporterka.

Potom su pustili prilog gde se blokader žestoko izblamirao.

"Idemo da odamo POŠAST", rekao je on.

Razlika između reči pošast i počast, kako je trebalo da kaže je velika. Pošast označava opasnu zaraznu bolest, epidemiju, pogotovo kod životinja. A počast je izražavanje poštovanja. Ali to je izgleda sve isto za blokadere.

