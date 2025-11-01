Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Slobodanke Gruden, prve gradonačelnice Beograda.

„U ime Ministarstva unutrašnjih poslova i svoje lično ime upućujem najdublje saučešće povodom smrti Slobodanke Gruden, prve žene koja je bila na čelu Beograda.

Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Slobodanke Gruden koju sam lično poznavao, veoma poštovao i cenio.

Bila je izuzetna lekarka, uspešno se bavila politikom i ostaće posebno upamćena kao prva žena koja je bila gradonačelnica Beograda, u veoma izazovnim i teškim uslovima za prestonicu Srbije, za vreme sankcija i rata.

Njeno ime simbolizuje važan korak ka uključivanju žena u vrhu gradske vlasti i ostaće zauvek upamćena po tome što je uspela da kao lekar, humanista i predsednica Crvenog krsta, veliki deo svojih principa i kvaliteta unese u tadašnji rad Skupštine.