Patrijarh srpski Porfirije služi u Hramu godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Parastosu, koji se služi i za sve preminula pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvuju zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima su i premijer Srbije Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i veliki broj građana.

Hram Svetog Save - Parastos za stradale u padu nadstrešnice Foto: Printscreen/TV Prva, Damir Dervišagić

Patrijarh Porfirije je poželeo svima, duhovnoj deci Svetog Save, mir.

- Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji. Što bolji od sebe, da bi nam svima zajedno bilo bolje. Zato što nam bolje može biti samo kada svako od nas lično živi u skladu sa zakonima Božjim - rekao je patrijarh.

Poželeo je da Gospod upokoji duše stradalih, čija su imena pomenuta na službi.

- Neka im podari život večni. Večni im pomen, Bog da im dušu oprosti - rekao je poglavar srpske crkve.

Predsednik Vučić je u petak izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

