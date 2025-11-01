Slušaj vest

Blokaderima je sinoć u Novi Sad stiglo i pojačanje. 

Očekivano, stiglo je iz susedne Hrvatske. Na ulicama Novog Sada primećeno je vozilo sa hrvatskim tablicama, tačnije iz Zagreba. 

Podsetimo, hrvatski mediji su prethodnih dana "pumpali", a u najvećem i jednom od najznačajnijih medija u Hrvatskoj, koji ima i štampano i elektronsko izdanje, objavljen je tekst sa skandaloznom opremom u kojoj se ističe da bi "Srbija ove subote mogla planuti".

Taj jezivi poklič iz naslova teksta objavljenom u Jutarnjem listu izaziva jezu jer zvuči kao direktan poziv na ubijanje i krvoproliće u Srbiji. Detaljnije pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

