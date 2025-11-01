Slušaj vest

- Prošla je godina od dana koji je zauvek promenio Srbiju. Šesnaest života je ugašeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo sveću moleći se u tišini i verujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvek u našim srcima. Kao predsednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

On je istakao da je u ovom tužnom trenutku najvažnije da Srbija bude dostojanstvena i ujedinjena.

- Molim da jedni prema drugima pokažemo poštovanje i obzir, jer samo tako čuvamo društvenu nit koja nas veže. Danas je dan kada treba da, bez teških reči i podela, u tišini uputimo molitvu za stradale. Neka nas tuga porodica ujedini, a ne razdvaja. Neka nas vodi mir i odgovornost, a istinu ćemo tražiti u institucijama, strpljivo i uz puno poštovanje - naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da moramo nastaviti da gradimo Srbiju koja napreduje, i u kojoj su bezbednost, odgovornost i briga za čoveka na prvom mestu.

- Posle današnjeg dana, hajde da govorimo više jedni sa drugima, a manje jedni o drugima, da probleme rešavamo dijalogom, a ne etiketama, da poštujemo zakon i tuđe mišljenje, bez obzira na razlike. Neka imena stradalih budu podsetnik da je ljudski život iznad svake podele. Neka uspomena na njih bude zavet da čuvamo jedni druge i našu Srbiju - zaključio je on.

