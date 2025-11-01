- Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji - rekao je patrijarh.