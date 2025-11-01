GLUMCI-BLOKADERI DEGUSTIRAJU ESPRESO DOK JE U HRAMU SLUŽEN POMEN: Zaseli u kafić na Petrovaradinu umesto da odaju poštu stradalima u padu nadstrešnice - BRUKA
Na godišnjicu tragedije, umesto da odaju poštu stradalima, oni su sedeli za stolom i ćaskali.
Među njima su Dragan Bjelogrlić, jedan od glavnih promotera ProGlasa, zatim Petar Benčina, kao i Nina Janković.
Istovremeno dok su ispijali kafe, u Hramu Svetog Save održan je parastos kom je prisustvovao veliki broj građana i državnih zvaničnika, među kojima je i predsednik Aleksandar Vučić.
Patrijarh Porfirije je tokom besede u Hramu svima u Srbiji poželeo mir.
- Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji - rekao je patrijarh.