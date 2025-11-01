Slušaj vest

Bačulov je gostovao u podkastu izvesnog Miroslava Stakića koji se emituje na Jutjubu.

Tada je davao dvosmislene i pomalo misteriozne izjave, koje tek sada dobijaju na značaju jer se mogu protumačiti kao da je pripremao teren za sopstveno trovanje, za šta bi bio optužen predsednik Srbije.

On je, između ostalog, rekao da će vlast pokušati da smakne neke ljude koji joj smetaju.

- Ne bi me čudilo da pokušaju nešto drastičnije. I kad sam ja u pitanju, kad su još neki ljudi koji su se istakli sad u ovoj borbi, a ima ih nekoliko... Iskreno vam kažem, najviše brinem za studente naše. Ne bih voleo da se nekom nešto desi, da bi ovaj narod shvatio da mora da se probudi, da ne sme da pusti svu borbu njima. Znači, ti možeš biti spreman da rizikuješ sve, možda za ništa, da bi nešto promenio - rekao je Bačulov pre tri dana.

Potom se direktno dotakao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Krajnji cilj mu je bilo izazivanje haosa, prolivanje krvi na ulicama, i u konačnici izazivanje građanskog rata.

Bačulov je danas prebačen u Urgentni centar nakon što se požalio na bol u grudima. Kako saznajemo, on je primljen je u Koronarnu jedinicu.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoligu VMA kako bi identifikovali, za sada NN lice, koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje.