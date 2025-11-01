Slušaj vest

Pomenu nastradalima, koji je služio patrijarh Porfirije, je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić sa drugim državnim zvaničnicima, kao i veliki broj građana.

Predsednik je nakon pomena istakao da je prošlo godinu dana od dana koji je zauvek promenio Srbiju.

- Šesnaest života je ugašeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo sveću moleći se u tišini i verujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvek u našim srcima. Kao predsednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

