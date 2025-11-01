- Nekako Novi Sad je, pre 1. novembra prošle godine, služio za obeležavanje teritorije. Grad koji je bilo potrebno, ne znam iz kog razloga, posebno kazniti. Samo u Novom Sadu su čitavi kvartovi obeleženi zastavama, okrečeni su u zastave. Kao da imaju posebnu potrebu da kazne Novi Sad i Novosađane - rekla je ona.