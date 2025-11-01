Slušaj vest

Blokader Miša Bačulov prebačen je u Urgentni centar nakon što se požalio na bol u grudima. Kako saznajemo, on je primljen je u Koronarnu jedinicu.

Bačulov je potom prebačen na Odeljenje, nakon što mu je urađen EKG, na kom ima promene. Kako saznajemo, žalio se na bol u grudima, pa je iz policijskog pritvora transportovan u Urgentni. Bačulov će biti zadržan na posmatranju. 

Podsetimo, Miša Bačulov je juče uhapšen jer je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva.

Kako je Kurir  pisao, Bačulov je presrenut dok je bio u kolima, a u proteklim danima je pripremao najbolji način kako da sebe otruje i time izazove reakciju građana, prilikom čega je hteo da izvrši državni udar! On je u više navrata dogovarao najbolji način za ovu gnusnu laž sa jednim lekarom.

VJT u Beogradu i UKP na VMA češljaju toksikologiju zbog lažnog pokušaja ubistva Bačulova

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoligu Vojno-medicinske akademije kako bi identifikovali, za sada NN lice, koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje, saznaje Kurir.

Toksikolog je, kako saznajemo, imao zadatak da napravi otrov i preda ga D.C, a on Bačulovu.

Kako je Bačulov planirao da lažira trovanje, pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.

