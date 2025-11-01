Slušaj vest

On je izrazio saučešće porodicama poginulih u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

"Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Svako od njih - jedan život. Jedna porodica. Jedan deo našeg društva i države. Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, a koje su tog petka, ne sluteći šta će se dogoditi, samo živele svoje živote. U Hramu Svetog Save pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih. Pozivam sve ljude da to isto učine, da u miru i tišini iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima. Iskreno saučešće porodicama poginulih", poručio je Vučević putem Instagrama.

Vučevič na pomenu za stradale u Novom Sadu Foto: Instagram/milosvucevic

Lider SNS-a je naglasio da je svestan da za porodice nema utehe nakon nezapamćene tragedije.

Hram Svetog Save - Parastos za stradale u padu nadstrešnice Foto: Damir Derivšagić

"Želim da pronađu bar zrnce utehe, iako znam da prave utehe za ovakav gubitak nema. Čuvaćemo sve te duše i voljena imena u našim srcima. Bog da im dušu prosti i podari Carstvo nebesko", dodao je Vučević.

