"Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Svako od njih - jedan život. Jedna porodica. Jedan deo našeg društva i države. Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, a koje su tog petka, ne sluteći šta će se dogoditi, samo živele svoje živote. U Hramu Svetog Save pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih. Pozivam sve ljude da to isto učine, da u miru i tišini iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima. Iskreno saučešće porodicama poginulih", poručio je Vučević putem Instagrama.