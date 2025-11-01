VUČEVIĆ NA POMENU ZA STRADALE U NOVOM SADU: "Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, znam da utehe nema" (FOTO)
On je izrazio saučešće porodicama poginulih u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.
"Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Svako od njih - jedan život. Jedna porodica. Jedan deo našeg društva i države. Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, a koje su tog petka, ne sluteći šta će se dogoditi, samo živele svoje živote. U Hramu Svetog Save pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih. Pozivam sve ljude da to isto učine, da u miru i tišini iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima. Iskreno saučešće porodicama poginulih", poručio je Vučević putem Instagrama.
Lider SNS-a je naglasio da je svestan da za porodice nema utehe nakon nezapamćene tragedije.
"Želim da pronađu bar zrnce utehe, iako znam da prave utehe za ovakav gubitak nema. Čuvaćemo sve te duše i voljena imena u našim srcima. Bog da im dušu prosti i podari Carstvo nebesko", dodao je Vučević.
