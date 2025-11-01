Slušaj vest

Građani Srbije danas su nažalost ponovo, po ko zna koji put, imali prilike da svedoče kao izgledaju dva lica Srbije: lice onih koje vode državu i maski koje spadaju sa lica blokadera! I to, u onim trenucima kada se možda i najbolje vidi karakter jednog čoveka i kada je ljudska duša možda i najviše ogoljena, onda kada - žali. Pod uslovom da istinski žali.

Na jednoj strani, onaj koga su blokaderi bezočno napadali i optuživali za svaki greh, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je juče pozvao po ko zna koji put na dijalog i ujedinjenje, odražao je svoju reč i na dan godišnjice tragedije u Novom Sadu otišao u crkvu da zapali sveće za 16 žrtava koji su preminuli u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Foto: Printscreen/TV Prva

Onaj koji je blokaderima kriv za sve, vidno potršen palio je sveće za preminule u Hramu...i žalio za njima.

Sa druge strane, u to isto vreme - oni koju su se busali u grudi, pozivajući na proteste i blokade u ime navodne pravde za žrtve nadstrešnice, oni koju su držali zapaljive govore na blokaderskim skupovima, ostavljali gnevne poruke na društvenim mrežama protiv vlasti, a sve u ima navodne pravde i žalosti zbog 16 izgubljenih života...

E upravo oni, danas u su došli u Novi Sad, grad u kome se ova strašna tragedija i desila pre godinu dana i... Ne, nisu otišli u crkvu. Nisu čak stali sa svojim sugrađanima.

Seli su u kafić na Petrovaradinu da na suncu, mirno, sa uživanjem popiju kafu.

Bjelogrlić i Benčina sa ekipom na Petrovaradinu danas Foto: Kurir.rs

Tako je, grupa glumaca-blokadera danas je, tokom pomena žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, na Petrovaradinu sedela u kafiću. Na godišnjicu tragedije, umesto da odaju poštu stradalima, oni su sedeli za stolom i ćaskali. Među njima su Dragan Bjelogrlić, jedan od glavnih promotera ProGlasa, zatim Petar Benčina, kao i Nina Janković.

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, koji je jedan od najvatrenijih pristalica blokaderskog pokreta, i koma se svaka izjava i odluka, i to kao predsednika parlamentarne opozcije, svela na "kako kažu studenti", snimljen je kako - jede burek!

Foto: Kurir

U to isto vreme, predsednik Vučič i narod Srbije prisustvovali su parastosu za žrtve, palili sveće i molili se...

- Prošla je godina od dana koji je zauvek promenio Srbiju. Šesnaest života je ugašeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo sveću moleći se u tišini i verujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvek u našim srcima. Kao predsednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

Blokaderi su ovim svoje licemerje pokazali čak i na godišnjicu tragedije i još jednom dokazali da im nije bilo stalo da žrtava, koje su samo iskoristuli za sprovođenje političke agende.