Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je danas izjavu politikologa Duška Radosavljevića za N1 i apelovala na sve da se, makar danas, suzdrže od pretnji i uvreda. 

"I na dan kada svi treba da ćutimo, da se sećamo žrtava, da mislimo o njima i njihovim porodicama, da svi zajedno delimo tugu i bol, vi i na taj dan pretite. Vi nikada niste ni osećali tugu i empatiju, vođeni ste samo bolesnom, patološkom mržnjom. Ne znate ni imena žrtava, niti o njima pričate, pa čak ni na današnji dan. I danas pričate samo o Aleksandru Vučiću, i danas je samo on vaša tema, i danas se junačite na leđima ljudske tragedije. Vi ne tugujete, vi mrzite. Većinska Srbija, na čelu se predsednikom Vučićem, tuguje. Apelujem na sve da se, makar danas, suzdrže od ovakvih pretnji i uvreda. Makar danas. A bežati niko neće, ponajmanje Aleksandar Vučić", poručila je Brnabić na mreži "X".

