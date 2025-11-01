Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se još jednom povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.

"Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Čuvaćemo sve te duše i sva ta voljena imena u našim srcima. Danas je dan kada treba da, bez teških reči i podela, u tišini uputimo molitvu za stradale. Bog da im dušu prosti i podari im carstvo nebesko", rekao je predsednik.

Podsetimo, predsednik Vučić prisustvovao je u Hramu Svetog Save pomenu nastradalima u Novom Sadu.

- Prošla je godina od dana koji je zauvek promenio Srbiju. Šesnaest života je ugašeno usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Danas za svakoga od njih palimo sveću moleći se u tišini i verujući da će njihova imena i uspomene ostati zauvek u našim srcima. Kao predsednik, ali i kao građanin Republike Srbije, još jednom izražavam najdublje saučešće porodicama - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

On je istakao da je u ovom tužnom trenutku najvažnije da Srbija bude dostojanstvena i ujedinjena.

- Molim da jedni prema drugima pokažemo poštovanje i obzir, jer samo tako čuvamo društvenu nit koja nas veže. Danas je dan kada treba da, bez teških reči i podela, u tišini uputimo molitvu za stradale. Neka nas tuga porodica ujedini, a ne razdvaja. Neka nas vodi mir i odgovornost, a istinu ćemo tražiti u institucijama, strpljivo i uz puno poštovanje - naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da moramo nastaviti da gradimo Srbiju koja napreduje, i u kojoj su bezbednost, odgovornost i briga za čoveka na prvom mestu.