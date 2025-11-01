Slušaj vest

- Danas smo se u Hramu Svetog Save molitveno prisetili svih koji su tragično stradali u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nemoguće je proći kroz ovaj dan, a ne izgovoriti njihova imena - Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Goranka, Sanja, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih ostavio je dubok trag, uspomenu i ljubav koja traje u onima koji ih pamte - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministra Milice Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da godinu dana kasnije bol ne jenjava.

- Ali nas podseća da brinemo jedni o drugima, da čuvamo život i da nikada ne zaboravimo. Neka im je večna slava i mir u Carstvu nebeskom - zaključila je ona.

