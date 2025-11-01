Žali se na bol u grudima i otežano disanje

Žali se na bol u grudima i otežano disanje

- Ono što mogu da vam kažem, da je pacijent 43 godine starosti primljen u Urgentni centar zbog bolova u grudima. Inače, anamnestički radi se o pacijentu koji je sportista, trenira, zbog neuzimanja terapije, ono na šta se požalio je bol u grudima i otežano disanje - navela je načelnica prijema Urgentnog centra Marija Milenković na pitanje kakvo je zdravstveno stanje Miše Bačulova povodom informacije da mu je pozlilo tokom policijskog zadržavanja.

Doktorka Milenković je dodala da je pacijent u Urgentnom centru zbrinut u kratkom vremenskom intervalu, da su ga pregledali lekari urgentne medicine pri prijemu, a zatim i kardiolog.

- Po odluci kardiologa, primljen je u koronarnu jedinicu. Što se nas tiče, za 15 minuta zdravstveni radnici su obavili pregled i prijem, kao i za svakog pacijenta što bi uradio Urgentni centar koji dežura 24 sata, 365 dana u godini - rekla je Milenkovićeva.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a uhapsili su juče Mišu Bačulova i još jednu osobu zbog sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali da Bačulov bude otrovan i da za to optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sumnja se da su oni planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela napad na ustavno uređenje, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.