On je rekao da se oseća dobro i da nastavlja da se bori za istinu.

- Za sada se osećam dobro, štrajk je tek krenuo, pretpostavljam da će iz dana u dan biti teže. Mi ćemo se boriti za istinu. Državno tužilaštva predvođena Dolovac i ne radi svoj posao i ja želim da počnu da rade - rekao je Mrdić za Informer.

Između ostalog, on je dodao da su se još trojica veterana priključila njegovoj borbi.

- Spavali smo ovde u šatorima, ogrnuli se ćebadima. Ovde smo proveli noć.

Uglješa Mrdić dodao je da zahvaljujući mudroj Vučićevoj politici Srbija jaka, da nemamo građanski rat i tako treba da ostane.

Otkrio je i ko je probao da ga odgovori od namera da štrajkuje glađu.

- Moji porodica i prijatelji su probali da me odgovore od ove ideje ali nisam ih poslušao. Ja se ovako bori i za njih i za svoju Srbiju. Uspeo sam sve da ubedim da me podrže u mojoj borbi, ovo je moja krajnja borba za pravdu.

Podsetimo, Mrdić je sinoć stupio u štrajk glađu ispred Narodne skupštine, sve dok, kako kaže, ne budu ispunjeni njegovi zahtevi prema Tužilaštvu.

On je medijima ispred Skupštine Srbije rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, protiv kojih je nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

- Dok Bojović i Milošević ne budu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde i svi odgovorni njihovi saučesnici, što je dovelo do strašne tragedije u Novom Sadu, ja ću štrajkovati glađu ispred Doma Narodne Skupštine - kazao je Mrdić.