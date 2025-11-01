Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta.
Veliki projekat
SUTRA TAČNO U 10 ČASOVA: Predsednik Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona
Vučić će gradiliste Nacionalnog stadiona obići u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.
Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima.
Stadion će se graditi po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika, a treba da bude završen do maja 2027. godine.
