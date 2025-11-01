Slušaj vest

Vučić će gradiliste Nacionalnog stadiona obići u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima.

Stadion će se graditi po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika, a treba da bude završen do maja 2027. godine.

