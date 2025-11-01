Politika
KOLAŽ MRŽNJE! BLOKADERSKI MEDIJI NE ŽALE ZA ŽRTVAMA: Huškaju i šire laži zarad profita - sve rade, osim da zastanu i pokažu ljudskost (VIDEO)
Na današnji dan, dok narod tuguje, blokaderski mediji pod diktatom Dragana Šolaka ne pokazuju ni trunku pijeteta prema žrtvama strašne tragedije u Novom Sadu.
Umesto saosećanja, šire mržnju i laži, pokušavajući da politički profitiraju na tragediji prizivajući izbore i vanredna stanja.
Dovoljno je samo pogledati naslovne strane u njihovim novinama, kao i naslove na njihovim portalima i shvatiti - sve rade, osim da zastanu i pokažu ljudskost.
Da li bilo kome treba dodatni dokaz da ljudsku, nacionalnu tragediju, koriste za nasilnu smenu vlasti i destabilizaciju Srbije?
