Na današnji dan, dok narod tuguje, blokaderski mediji pod diktatom Dragana Šolaka ne pokazuju ni trunku pijeteta prema žrtvama strašne tragedije u Novom Sadu.

Umesto saosećanja, šire mržnju i laži, pokušavajući da politički profitiraju na tragediji prizivajući izbore i vanredna stanja.

Kolaž mržnje Izvor: Kurir

Dovoljno je samo pogledati naslovne strane u njihovim novinama, kao i naslove na njihovim portalima i shvatiti - sve rade, osim da zastanu i pokažu ljudskost.

Da li bilo kome treba dodatni dokaz da ljudsku, nacionalnu tragediju, koriste za nasilnu smenu vlasti i destabilizaciju Srbije?

