Ona je saopštila da se danas sećamo žrtava koje su poginule 1. novembra 2024. kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu .

"Pre godinu dana, urušavanje železničke stanice u Novom Sadu odnelo je 16 života. Sećamo ih se danas", napisala je Marta Kos na "X".

"Evropska unija nastavlja pomno da prati aktuelnu političku situaciju u Srbiji. Kao zemlja koja obeležava godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, želimo još jednom da izrazimo naše najdublje saučešće i iskrenu solidarnost sa porodicama i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote", navedeno je u saopštenju Delegacije EU i još 15 ambasada zemalja članica EU.