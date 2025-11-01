OGLASILA SE EVROPSKA KOMESARKA: "Danas se sećamo onih koji su stradali u Novom Sadu"
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos oglasila se danas povodom godišnje tragedije.
Ona je saopštila da se danas sećamo žrtava koje su poginule 1. novembra 2024. kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu.
"Pre godinu dana, urušavanje železničke stanice u Novom Sadu odnelo je 16 života. Sećamo ih se danas", napisala je Marta Kos na "X".
Kako je ranije objavljeno, delegacija Evropske unije u Srbiji je, povodom obeležavanja godinu dana od pada nadstrešnice, apelovala na sve da dostojanstveno i mirno oplakuju žrtve, kao i da se smire tenzije i izbegne nasilje.
"Evropska unija nastavlja pomno da prati aktuelnu političku situaciju u Srbiji. Kao zemlja koja obeležava godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, želimo još jednom da izrazimo naše najdublje saučešće i iskrenu solidarnost sa porodicama i voljenima 16 osoba koje su izgubile živote", navedeno je u saopštenju Delegacije EU i još 15 ambasada zemalja članica EU.
Kurir Politika