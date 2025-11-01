Slušaj vest

Monstruozne laži šire se od strane blokaderskih grupa o Tomislavu Momiroviću i njegovoj porodici, a tim povodom oglasio se i Milan Antonijević, pravnik i stručnjak za međunarodne odnose, koji je to najoštrije osudio.

Naime, jedna blokaderska Instagram stranica objavila je sledeće:

"Danas su svi u žalosti osim Tome Mome, on slavi. Rešio je da sinov rođendan proslavi 1. novembra u igraonici La Giungla, Knez Danilova 9. Ministar koji je potpisao ugovor za rekonstrukciju železničke stanice, koja je na ovaj datum ubila 16 i optuženi za proneveru 115 miliona evra na tom projektu", glasi objava.

Tomislav Momirović bio je primoran da se oglasi povodom ovih optužbi i navoda i demantuje ih. Takođe, zamolio je sve da prijave ovaj profil i da se stane na put onima koji objavljuju takve neistine, kao i onima koji u komentarima priželjkuju smrt njegove dece.

"Mesecima trpim raznorazne laži, ali ovo je ispod svakog nivoa ljudskosti, te vas molim da prijavite ovaj profil, i da se stane na put bolesnicima koji objavljuju neistine, i još gorima koji u komentarima priželjkuju smrt naše dece.

Tim povodom oglasio se Milan Antonijević koji je to najoštrije osudio i demantovao.

"Nalog koji očigledno služi da sluđuje, širi mržnju i da sve radikalizuje na instagramu, a prati ga 200.000 ljudi objavio je lažnu vest da je danas detetu od Tomislava Momirovića rođendan i da on negde slavi. Njegova supruga i porodica trpe pritiske mesecima, ali ovo je najgadniji i neljudski", poručio je Antonijevič.