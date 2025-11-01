Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da je danas veoma tužan dan za Srbiju - dan kada je potrebno da se mi kao narod, kao nacija i kao zemlja ujedinimo u tuzi i da otvorimo prostor za razgovor i dijalog.

- Sve ono na šta je pozvao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sinoć u svom obraćanju, a praktično i danas svojim gestom time što nije davao izjave i što nije odgovarao na pretnje, uvrede i izraze mržnje koje je dobijao tokom dana pokazao je poštovanje prema svim žrtvama, navela je Ana Brnabić u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i dodala:

- Dobro je što je današnji komemorativni skup u Novom Sadu protekao mirno. Okupilo se oko 39.000 ljudi prema zvaničnim procenama Ministarstva unutrašnjih poslova, što nije mali broj. Važno je naglasiti da su to bili ljudi iz cele Srbije, ali i iz regiona. Prisustvovali su građani iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Crne Gore, što svedoči o širini podrške.

Nakon 16 minuta tišine, što nije deo pravoslavne tradicije, većina prisutnih se razišla, dodala je Brnabić.

Na pitanje da li se očekuju incidenti večeras, Brnabić je izrazila nadu da će sve proteći mirno