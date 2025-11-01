Slušaj vest

Jedan od blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke, Bojan Pajtić izrazio je saosećanje prema Dijani Hrki, ali je izgleda zaboravio na tragediju iz 2012. godine u diskoteci "Kontrast" u Novom Sadu, gde je šestoro mladih ljudi izgubilo život, a odgovorni nikada nisu kažnjeni.

Licemerje Bojana Pajtića Izvor: Kurir

Nakon tog kobnog, jezivog požara u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, koji se dogodio tokom vladavine Demokratske stranke i Bojana Pajtića, niko nije snosio odgovornost. Tog dana stradalo je šestoro mladih ljudi – tri momka i tri devojke, uzrasne dobi od 21 do 29 godina. Tada su saučešće porodicama uputili predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i sam Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade.

Međutim, ako je već kod Pajtića toliko izražena empatija i saosećanje za tragediju koja se dogodila pre godinu dana u Novom Sadu, zašto je slučaj iz 2012. prošao bez odgovornosti?