Slušaj vest

Ivan Antić, junak sa Košara, oglasio se povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.

Ivan Antic
Ivan Antic Foto: Printscreen Facebook

"Za nas, narod i građane ove zemlje oni su šesnaest tragično nastradalih građana Srbije, oni su deca, oni su braća i sestre, oni su roditelji, unuke i deke, oni su opomena, oni su lekcija, oni su molitva. Za pićuliće, blokadere i zgubiće oni su broj 16, 16 minuta, 16 ubijenih, 16 +.
Za njih su samo broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele!!!", glasi njegova objava.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaOGLASILA SE EVROPSKA KOMESARKA: "Danas se sećamo onih koji su stradali u Novom Sadu"
marta01 Beta Fred Marvaux.jpg
PolitikaPOGLEDAJTE SNIMAK IZ NOVOG SADA: Na Bulevaru oslobođenja trenutno prisutno oko 10.000 ljudi
skup u Novom Sadu Novi Sad blokaderi
Politika"BLOKADERU BAČULOVU PONUĐENO NEŠTO VELIKO DA BI UGROZIO ŽIVOT" Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Nesreća politički zloupotrebljena
Aleksandar Raković Vladan Petrov
PolitikaBEZ TRUNKE POŠTOVANJA! Mila Pajić na Dan žalosti za stradalima u padu nadstrešnice traži izbore - I TO IZ ZAGREBA! Toliko je blokaderima stalo do žrtava (VIDEO)
mila pajić