"Za nas, narod i građane ove zemlje oni su šesnaest tragično nastradalih građana Srbije, oni su deca, oni su braća i sestre, oni su roditelji, unuke i deke, oni su opomena, oni su lekcija, oni su molitva. Za pićuliće, blokadere i zgubiće oni su broj 16, 16 minuta, 16 ubijenih, 16 +.

Za njih su samo broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele!!!", glasi njegova objava.