"ZA NAS, NAROD I GRAĐANE OVE ZEMLJE ONI SU 16 TRAGIČNO STRADALIH GRAĐANA SRBIJE" Heroj sa Košara Antić: Za blokadere oni su samo broj zbog kog piju i vesele se
Ivan Antić, junak sa Košara, oglasio se povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi.
"Za nas, narod i građane ove zemlje oni su šesnaest tragično nastradalih građana Srbije, oni su deca, oni su braća i sestre, oni su roditelji, unuke i deke, oni su opomena, oni su lekcija, oni su molitva. Za pićuliće, blokadere i zgubiće oni su broj 16, 16 minuta, 16 ubijenih, 16 +.
Za njih su samo broj 16 zbog kojih se drogiraju, piju i vesele!!!", glasi njegova objava.
