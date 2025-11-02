Slušaj vest

Njima se u koloni pridružila i grupa Milanovčana.

Srbi sa KiM Gornji Milanovac
Srbi sa KiM u Gornjem Milanovcu Foto: Kurir.rs

Srbe sa KiM je ispratio predsednik opštine Gornji MilanovacDejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata.

Srbi sa KiM Gornji Milanovac
Srbi sa KiM u Gornjem Milanovcu Foto: Kurir.rs

Sledeća stanica na njihovom putu je Ljig.

Ne propustitePolitikaOVO SU KLJUČNE PORUKE IZ GOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ujedinjenje umesto podela, pravda u institucijama a ne na ulici, poziv na dijalog
Screenshot 2025-10-31 221443.png
Politika"ČUVAĆEMO SVE TE DUŠE I SVA TA VOLJENA IMENA U NAŠIM SRCIMA" Vučić povodom godišnjice pada nadstrešnice: Bog da im dušu prosti i podari im carstvo nebesko
parastos (5).png
PolitikaSRBI SA KiM KOJI PEŠAČE KA NOVOM SADU ODALI POŠTU STRADALIMA U PADU NADSTREŠNICE: Pomolili se i zapalili sveće u hramu u Preljini, pa nastavili težak put
Srbi sa Kim (5).jpg
Politika"NOGE SU NAM UMORNE I U ŽULJEVIMA, ALI KAD VIDIMO OVO - DOBIJEMO KRILA!" Preko 1.500 ljudi u Preljini dočekalo Srbe sa Kosova koji pešače do Novog Sada (FOTO)
1761933706_cacak-kim-podrška-vucic-fotorina1owyr.jpg