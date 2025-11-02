Srbi sa Kosova i Metohije, koji već peti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, krenuli su rano jutros iz Gornjeg Milanovca.
Sledeća stanica je Ljig
SRBI SA KIM PETI DAN PEŠAČE KA NOVOM SADU: Milanovčani im se pridružuju u znak podrške (FOTO)
Njima se u koloni pridružila i grupa Milanovčana.
Srbi sa KiM u Gornjem Milanovcu
Srbe sa KiM je ispratio predsednik opštine Gornji MilanovacDejan Kovačević, poželevši im srećan put i uspešan završetak ovog simboličnog poduhvata.
Srbi sa KiM u Gornjem Milanovcu
Sledeća stanica na njihovom putu je Ljig.
