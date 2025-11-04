Slušaj vest

Ministar informisanja Boris Bratina rekao je da će izbori biti poslednja prilika za veliki haos.

On očekuje rušenje biračkih mesta i ometanje glasanja, a do tada očekuje da situacija u društvu bude kakva je i danas.

Bratina ističe da svi čekaju vreme odgovornosti, kako kaže, za sve što se dogodilo u sudstvu i prosveti.

- Kada budu izbori, imaćemo to o čemu svi pričaju, što svi znaju. Imaćemo rušenje biračkih mesta, ometanje glasanja. Mnogi su obučavani, što je najgore, i nisam siguran da je to uopšte nešto što je dobro za nas - rekao je Bratina, odgovarajući na pitanje da li nakon jučerašnjeg skupa u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi očekuje da sada bude "drugo poluvreme".

Bratina je naveo da čeka da vidi nekakvu odgovornost u vezi sa situacijom koja je nastala u Srbiji nakon pada nadstrešnice, u sudstvu i u prosveti.

- Mislim da je oko te nesreće napravljena bezvezna politička hajka. Mnoge su stvari izdeformisane i tu treba da se sudstvo popravi. To je taj predmet, to je to mesto. I onda da vidimo šta dalje, jer mi moramo sudstvo očigledno da pročistimo - naveo je Bratina.

Istakao je da ne očekuje da studenti ponovo blokiraju fakultete kao što je bio slučaj prošle akademske godine, i pohvalio je pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- U principu, neka vrsta pomirenja sa ovim ljudima koji su iz mase, da kažem, blokadera, razgovor je tu moguć. Ali to ćemo mi osetiti kao promenu javnog mnjenja. Mislim da je predsednik izabrao sjajnu taktiku sa ovim gandijevskim metodama - zaključio je Bratina.