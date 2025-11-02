Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na Nacionalnom stadionu na gradilištu Ekspa, gde su ga novinari pitali i o hapšenju Miše Bačulova,
Politika
VUČIĆ O BAČULOVU: Nije on sebi želeo da naškodi nego da od mene napravi ubicu i kriminalca, da postane veoma popularan s ciljem da stradam ja i moja porodica
Slušaj vest
Na pitanje o hapšenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, koji se sumnjiči da je hteo da inscenira svoje trovanje kako bi za to optužio predsednika Srbije, Vučić je kazao da mu je "skoro žao tog čoveka jer je pomislio da je važan".
Predsednik Vučić na gradilištu Nacionalnog stadiona Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
- Mnogo mi je žao što je to čovek želeo da uradi ali nije on sebi želeo da naškodi nego je hteo da od jednodnevnog bola postane veoma popularan a da od mene napravi ubicu i kriminalca s ciljem da stradam ja i moja porodica. Nemam ličnu mržnju, moliću se bogu za njega i njegove bližnje kao što se molim za sve svoje u koju god crkvu ili bogomolju odem, zaključio je Vučić.
Kurir.rs
Reaguj
1