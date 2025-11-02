Slušaj vest

Na pitanje o hapšenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, koji se sumnjiči da je hteo da inscenira svoje trovanje kako bi za to optužio predsednika Srbije, Vučić je kazao da mu je "skoro žao tog čoveka jer je pomislio da je važan".

- Mnogo mi je žao što je to čovek želeo da uradi ali nije on sebi želeo da naškodi nego je hteo da od jednodnevnog bola postane veoma popularan a da od mene napravi ubicu i kriminalca s ciljem da stradam ja i moja porodica. Nemam ličnu mržnju, moliću se bogu za njega i njegove bližnje kao što se molim za sve svoje u koju god crkvu ili bogomolju odem, zaključio je Vučić.

