Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da studentkinju Milu Pajić niko nije proterao iz Srbije već je ona begunac od zakona.

Vučić je komentarišući njenu izjavu u kojoj navodi da je proterana zbog izjave "ruke su vam krvave", rekao da je razmišljao o pomilovanju mladih ljudi, ali da mu oni svojim reakcijama pomažu u donošenju odluke.

- Sa druge strane razmišljao sam kakva bi to bila poruka za druge ljude, da onda mogu da se bave kriminalom. Imao sam tu vrstu dileme, šta i kako, ali evo pomažu mi svojim rekacijama i hvala im na tome - rekao je Vučić novinarima nakon obilska Nacionalnog stadiona u Surčinu koji se gradi u okviru Ekspo projekta.

On je naveo da mu je do sada bar milion i po ljudi govorilo "ruke su vam krvave".

- Nisu oni hteli da drže transparent 'ruke su vam krvave', nego da zauzimaju državne institucije upotrebom nasilja, terorizma. Ali dobro, ako vam je tako lakše da od sebe pravite žrtve, ja nemam ništa protiv - rekao je Vučić.

Komentarišući odbijanje studenata u blokadi da dođu na dijalog, ocenio da je u pitanju revolucionarni zanos.

Mila Pajić na Instagramu traži izbore Foto: Instagram Printscreen

- Želja da se dodvore ovima iz Junajted grupe, koji ih pozovu da pljunu Vučića, da dobiju prostor kod njih - rekao je Vučić.

Podsetimo, Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, oglasila se na Instagramu baš na jučerašnji dan, Dan žalosti povodom godišnjice stradanja 16 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, i iz Hrvatske poručila - raspišite izbore!

