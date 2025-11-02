Slušaj vest

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Marku G. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Marku G. se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Postoje osnovi sumnje da je Marko G. 18. avgusta oko 22 časa, prilikom održavanja neprijavljenog javnog skupa u pokretu pod nazivom "Gde smo ono stali", sa mestom početnog okupljanja kod Vukovog spomenika, a zatim dalje kretanjem ulicama Bulevar kralja Aleksandra prema Pravnom fakultetu, došao do prostorija Opštinskog odbora Palilula političke stranke "Srpske napredne stranke" u Cvijićevoj ulici.

Prilikom razilaska okupljenih građana sa navedenog okuplljanja, osumnjičeni Marko G. je prišao prostorijama navedene političke stranke i kamenicom gađao njen izlog, usled čega je došlo do oštećenja imovine veće vrednosti - izloga i unutrašnjosti prostorija.

Nakon toga se trčećim korakom udaljio sa lica mesta.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija na tri adrese koje koristi osumnjičeni pronađeni su i privremeno oduzeti sledeći predmeti: 2 telefona, 1 lap-top, majica koju je nosio na sebi 18. avgusta prilikom izvršenja krivičnog dela, kao i 10 drvenih palica.

Kurir.rs

