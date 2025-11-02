Slušaj vest

- On nikada nije slavio rođendane, govorio je da su to dani gorodosti i sujete. A mi smo mu, naravno, uvek bar nešto priredili. Malo da mu prkosimo, a više zato što smo voleli te naše male porodične trenutke, kad smo svi zajedno i kad se smejemo njegovoj reakciji na naš "svečani" inat - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Od kada ga nema, shvatam da su to bili trenuci koje sada čuvamo kao najdragocenije uspomene, dodala je ona.

- Gde god da odem, neko ga pomene. I svaki put mi srce bude puno ponosa, zahvalnosti, ljubavi. Lepo je znati da je postojanje jednog čoveka ostavilo toliko dobrog za sobom. Da se pamti, i da se pominje. Danas ne slavimo njegov 78. rođendan ali slavimo sve što je ostavio. Njegovu dobrotu, snagu i dušu, koja je uvek bila spremna da pomogne - najpre drugima - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke.