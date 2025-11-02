Slušaj vest

- Iako znam da niste zainteresovani za napredak Srbije, hvala što ste došli..., rekao je novinaru N1 koji ga je pitao o izvinjenju koje je uputio uoči godišnjice tragedije u Novom Sadu i da li je iskreno.

- Moj posao predsednika nije uvek lak, potrebno je istrpeti to da ste ubica, kriminalac, narkodiler, Adolf Hitler, kako me je vaš medij predstavljao, medij Junajted grupe, potrebno je istrpeti da ste nepomenik, ja sam čovek od krvi i mesa, trudio sam se da sve istrpim i da budem predsednik svim građanima jer ako nemate svoju ideju, svoj plan i program, onda ste jedno veliko - ništa.

"Moje izvinjenje bilo je iskreno"

- Moje izvinjenje bilo je potpuno iskreno, ne zbog potrebe da se nekom dodvorim ili zato što je neko pomislio da sam uplašen, moje izvinjenje pojavilo se kao rezultat moje potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Ne borim se ni za čiju ljubav nego za poštovanje, rast i napredak Srbije, kazao je.

- Ja imam svoju ideju koju zastupam, ideje za koje se borim i nikada od njih neću odustati. I uprkos svemu tome i uprkos svim uvredama da sam nenadležna institucija, na kraju se pokazalo da sam jedina nadležna institucija, baš ja kao predsednik Republike, a trpeo sam tu vrstu uvreda od blokadera od početka, do raznih drugih neistina, do neistina o tome kako mi nekoga premlaćujemo i maltretiramo, na kraju videli smo da su pretučeni samo oni koji su se njima suprotstavljali i da su na kraju upucani samo oni koji su mirno stajali, a drugačije su mislili od njih - kazao je Vučić.

- Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat moje potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu, da pokušam da kažem da sasvim sigurno nisam najsrećniji zbog svake izgovorene reči, jer sam morao još snažnije da se uzdržavam - poručio je Vučić.

Vučić je kazao i da su blokaderi odgovorili negativno na njegovo izvinjenje, za teške reči koje je izgovarao o njima, jer je "takva mladost, u revolucinarom zanosu istrče pre nego promisle".

On je rekao da je na "iracionalne uvrede nekad reagovao emotivno", ali da ume to da prizna, za razliku od političkih protivnika.

- Moja ruka je pružena onima koji drugačije misle, poručio je Vučić, navodeći da ima svoje ideje ali da je predsednik svih građana.