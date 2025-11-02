Slušaj vest

On je na društvenoj mreži "X" pozvao građane na rušenje državnog uređenja i hapšenje predsednika Republike.

Radiša T, za kojim se već traga, danas je na profilu "Čičan" na mreži "X" postavio objavu u kojoj "Udruženje Šumadija" poziva građane da dođu u Beograd i uhapse predsedika Republike, uz uvredljive komentare.

Objava Radiše T. Foto: Printscreen

Za njim je, kako saznajemo, od ranije raspisana potraga jer se ne nalazi na teritoriji Srbije i već je upućena molba za njegovo hapšenje u Austriji u kojoj boravi.