Slušaj vest

On je na društvenoj mreži "X" pozvao građane na rušenje državnog uređenja i hapšenje predsednika Republike.

Radiša T, za kojim se već traga, danas je na profilu "Čičan" na mreži "X" postavio objavu u kojoj "Udruženje Šumadija" poziva građane da dođu u Beograd i uhapse predsedika Republike, uz uvredljive komentare.

Radiša T.
Objava Radiše T. Foto: Printscreen

Za njim je, kako saznajemo, od ranije raspisana potraga jer se ne nalazi na teritoriji Srbije i već je upućena molba za njegovo hapšenje u Austriji u kojoj boravi.

Ovaj nasilnik i begunac se sumnjiči, kako nezvanično saznajemo, za krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Ne propustitePolitikaSASLUŠAN BLOKADER MARKO G: Pod sumnjom da je kamenicom gađao izlog prostorija SNS u Cvijićevoj, na jednoj od tri adrese našli mu 10 drvenih palica
sud-sudnica.jpg
PolitikaVUČIĆ O BLOKADERSKOM PLANU TROVANJA I ULOZI MIŠE BAČULOVA: Hteli su od mene da naprave ubicu i kriminalca, nisu im važna sredstva - samo cilj
Aleksandar Vučić Miša Bačulov
PolitikaEKIPA MILE PAJIĆ ISPOD HRVATSKE ZASTAVE U ZAGREBU! Za stradalima u Novom Sadu "žale" preko puta naše ambasade - ZASTAVE SRBIJE SE STIDE! (FOTO)
mila pajić.jpg
PolitikaKRISTIJAN AMANPUR PONOVO PROTIV SRBIJE! NAJGLASNIJA PROMOTERKA NATO BOMBARDOVANJA PODRŽAVA BLOKADERE I NJIHOVE MEDIJE: Pod plaštom "brige za novinare" širi laži
nato bombardovanje