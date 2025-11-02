MIŠA BAČULOV ZADRŽAN U URGENTNOM CENTRU! Oglasilo se tužilaštvo, otkrili šta sledi
Više javno tužilaštvo u Beogradu je obavešteno od strane policije da je osumnjičeni Miša Bačulov u toku zadržavanja od 48 sati, juče, 1. novembra, prijavio da se ne oseća dobro, nakon čega je odmah prebačen u Urgentni centar.
Osumnjičeni je zadržan u Urgentnom centru radi obavljanja pregleda i opservacije, nakon čega će biti priveden postupajućem javnom tužiocu na saslušanje.
Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost o toku postupka po preduzimanju ove dokazne radnje.
Podsetimo, Miša Bačulov uhapšen je jer je planirao da sam sebe otruje kako bi optužio predsednika Aleksandra Vučića i državni vrh za pokušaj ubistva.
Kako je Kurir pisao, Bačulov je presrenut dok je bio u kolima, a u proteklim danima je pripremao najbolji način kako da sebe otruje i time izazove reakciju građana, prilikom čega je hteo da izvrši državni udar! On je u više navrata dogovarao najbolji način za ovu gnusnu laž sa jednim lekarom.