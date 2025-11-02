NISTE VI DIJANA HRKA I, BOGU HVALA, NEĆETE BITI Nemojte da zloupotrebljavate bol majke za političke interese! NE GURAJTE JE U PONOR, A OVU ZEMLJU U HAOS
Kodeks novinara Srbije je više nego jasan kad su u pitanju najbliži srodnici stradalih u nesrećama.
„Uzimanje izjava mora biti obazrivo i sa saosećanjem, bez pritiska ili manipulacije da se osoba izjasni. Ne sme se zloupotrebljavati emocionalno stanje sagovornika. Izjave rodbine ne smeju se koristiti senzacionalistički.“
Ništa od ovoga nisu poštovali reporteri i urednici Nove kad su intervjuisali Dijanu Hrku i kad su objavili njenu izjavu da će štrajkovati glađu dok vlast ne ispuni njena tri zahteva: da „krenu suđenja, ali ne samo za onih 13 koje su naveli, jer ih ima još“; da se „puste svi protivpravno pritvoreni studenti, da ih oslobode svake krivice“ i dok predsednik Srbije ne raspiše izbore.
Dijana Hrka majka je Stefana Hrke, koji je 1. novembra poginuo u rušenju nadstrešnice novosadske železničke stanice. U martu prošle godine Šolakovi mediji i blokaderi na društvenim mrežama iskoristili su njeno nepoznavanje savremenih tehnologija da plasiraju morbidnu tvrdnju da je protivnici blokada uznemiravaju šaljući joj telefonom fotografiju poginulog sina.
Od letos, blokaderi koriste njeno učešće u protestnim povorkama isturajući je u prve redove, kada Šolakovi mediji uzimaju izjave od nje i redovno je fotografišu.
Da izbegnemo svako zlonamerno tumačenje: Dijana Hrka je pretrpela nemerljiv gubitak i ima pravo da govori i da radi šta hoće, da krivca traži i na zemlji, i na nebu, i niko ništa ne može da joj zameri.
Ali neljudski je ono što pojedinci i grupe s njom rade, što zloupotrebljavaju njenu emocionalnu ranjivost.
Nećemo sada ulaziti u to kako se i zašto majka poginulog mladića odlučila na štrajk glađu ispred Narodne skupštine, što je nesporno politički čin. Rekosmo, svojim bolom platila je pravo i na to.
Ali svi ostali koji je u takav, po nju i njeno fizičko zdravlje, opasan čin guraju da bi sami nešo sitno ućarili snose odgovornost i pred Bogom i pred ljudima.
Maltene zvanični auto-prevoznik blokadera Milomir Jaćimović, koji je svoj angažman – sudeći prema onome što je objavljeno na društvenim mrežama odlično unovčio – parkirao je jedan od svojih autobusa ispred skupštinske zgrade s pretnjom da ga neće pomeriti dok „Dijani ne podignu šator“ u kojem će štrajkovati.
Pa što joj se ti ne pridružiš, majstore, ako je štrajk u redu?
Ili smatraš da je dovoljna tvoja žrtva što autobus nekoliko sati neće praviti kilometražu koja može da se naplati?
A Vladimir Štimac, koji ja na Novoj unapređen u „legendarnog“ košarkaša, pozvao je Beograđane da „u punom broju“ pruže podršku Dijani, koja „daje mnogo… za celu Srbiju“!
Slušali smo već mnogo puta takve i slične parole poput „Svi smo mi Dijana Hrka“.
Bestidnicima i lešinarima treba reći samo jedno: Niste Dijana Hrka i nećete, hvala Bogu, nikada iskusiti takav bol.
I zato, dalje ruke!
Bilo vas je toliko u Novom Sadu, koliko prekjuče, i šta ste uradili? Ništa! I sad ste našli nesrećnu majku da štrajkuje glađu i da za vas izdejstvuje izbore?!
Dijani Hrka sve je potaman u životu, samo joj proglašenje izbora, kako joj poturaju šolakovci u svom nečasnom medijskom spektaklu, još treba...
Ne pitamo vas gde vam je moral, ali gde će vam, bre, duša?