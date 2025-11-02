Slušaj vest

"Pre samo dve godine ovo je bilo livada, a pogledajte kako sad izgleda", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video sa gradilišta Nacionalnog stadiona u okviru projekta EXPO 2027.

- Kao što vidite ogromni su pomaci. Mnogo truda, mnogo rada, mnogo znanja je uloženo. Ljudi rade po 20 sati dnevno, u dve smene, imamo 5000 radnika. 

Kako sve izgleda i šta je još predsednik istakao pogledajte u snimku ispod:

