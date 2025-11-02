Slušaj vest

Na platou ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos, sve vreme bacajući topovske udare, baklje, kamenice i flaše.

Čak i na N1 u uživo programu čula se istina. 

- Građani koji su okupljeni iza čelične ograde sve vreme upućuju pogrdne parole na račun policije - poručila je reporterka.

Snimke sa lica mesta pogledajte KLIKOM OVDE.

Ne propustitePolitikaNOVI SNIMCI NEREDA BLOKADERA ISPRED SKUPŠTINE, LETE BAKLJE I FLAŠE: Pokušavaju da izazovu haos u centru prestonice (VIDEO)
Blokaderi haos ispred skupstine.jpg
PolitikaBLOKADERI POKUŠAVAJU DA IZAZOVU HAOS ISPRED SKUPŠTINE: Bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše
Screenshot 2025-11-02 191943.png
PolitikaNISTE VI DIJANA HRKA I, BOGU HVALA, NEĆETE BITI Nemojte da zloupotrebljavate bol majke za političke interese! NE GURAJTE JE U PONOR, A OVU ZEMLJU U HAOS
Blokaderi Dijana Hrka Vladimir Štimac
PolitikaIZ AUSTRIJE POZIVA NA DRŽAVNI UDAR I HAOS U SRBIJI: VJT u Beogradu naložilo procesuiranje Radiše T. zbog pozivanja na rušenje države
vjt.jpg