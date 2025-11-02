Politika
BLOKADERI SVE VREME UPUĆUJU UVREDE POLICAJCIMA Reporterka na N1 u uživo programu potvrdila: "Upućuju pogrdne parole" Tenzije ispred Narodne skupštine
Slušaj vest
Na platou ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos, sve vreme bacajući topovske udare, baklje, kamenice i flaše.
Čak i na N1 u uživo programu čula se istina.
- Građani koji su okupljeni iza čelične ograde sve vreme upućuju pogrdne parole na račun policije - poručila je reporterka.
Snimke sa lica mesta pogledajte KLIKOM OVDE.
84 · Reaguj
5